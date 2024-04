Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 4 04 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 4 aprile 2024) Senon fosse l’universo parallelo che è, e se il trono di Ida Platano fosse un trono di quarantenni con la testa di persone di 40 anni e non un trono di quarantenni cerebralmente fermi ai tempi della Smemoranda, io sarei convinta che la scelta di Ida sia Pierpaolo Siano. Ok, si, vabbè, tralasciamo il cringe dell’esterna di oggi che tra la citazione del film di Verdone (inflazionata giusto una punta meno di quella di Antony Hopkins che ci dice che ”l’amore è passione, ossessione eccetera eccetera‘) e il lenzuolo con la scritta con la bomboletta spry che fa molto primi anni 2000 quando ci sentivamo tutti Step e Babi Io e Te 3 metri sopra il cielo, mi ha tramortita, ma, appunto, tolta la forma (che poi, vabbè, uno si adatta anche alla persona che corteggia, quel cringe secondo me a Ida garba e manco poco), nella sostanza non dovrebbe ...