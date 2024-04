Uomini e Donne | commenti a caldo 4 04 2024

Dopo la tragedia, il sereno. È nuovamente in dolce attesa a un anno di distanza dalla perdita dei due gemellini che aspettava, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Ester Glam. l’annuncio è stato ... (isaechia)

Natalia Aspesi: i meriti della prostata - Cara Aspesi, meraviglia lo spazio che dà (ancora!) alle Donne di una certa età che non vogliono fare più sesso. Diritto sacrosanto e indiscutibile. Sembra però, che tutti gli Uomini siano assatanati ...repubblica

Uomini e Donne: anticipazioni puntata di oggi 4 aprile. Tensioni in studio! - Secondo le indiscrezioni riportate da Tag24, uno dei protagonisti della puntata di oggi sarà Daniele Paudice: il nuovo Tronista, che sin da subito ha avuto le idee molto chiare sulle corteggiatrici ...serial.everyeye

Israele in piazza mette in discussione la logica della guerra - Un popolo che considera Netanyahu il peggior premier di sempre. Un movimento con enormi potenzialità ma senza leadership spazzato via dalla tragedia ...huffingtonpost