Uomini e Donne | Chi È Gaia Gigli | La Corteggiatrice Di Daniele!

Nella puntata di Uomini e Donne , in onda oggi su Canale5, Daniele Paudice ha messo in imbarazzo una delle sue corteggiatrici. interviene Maria De Filippi ! (comingsoon)

Non siete riuscite a vedere la puntata di oggi 4 Aprile di Uomini e Donne su Canale 5 e volete quindi rivedere la replica in televisione oppure da PC e smartphone? Nessun problema, in questo ... (tutto.tv)