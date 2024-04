Uomini e Donne | Brando Ephrikian sorprende | la confessione dell' ex tronista

(Di giovedì 4 aprile 2024) L'exdi: "Non si può essere felici sempre, ma quando accade un evento o un gesto da parte di qualcuno dobbiamo farci caso".

Comincia questa sera, e durerà fino al 21 aprile con possibili spareggi il 22, il Torneo dei Candidati 2024 a Toronto , in Canada. Si decide chi darà la caccia alla sfida al detentore del titolo di ... (oasport)

Uomini e Donne , Anticipazioni oggi , giovedì 4 aprile 2024 Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi , giovedì 4 aprile 2024 , alle ore 14,45 su Canale 5. Trono ... (tpi)

News tv. “Uomini e Donne” , Ida Platano lascia il trono? L’indiscrezione. Uomini e donne si incontrano e si corteggiano alla ricerca dell’anima gemella. Il pubblico in studio è chiamato a partecipare ... (tvzap)

Ludovica Valli parla della sorella Beatrice e sbotta: lo sfogo social - Ludovica Valli è tornata a parlare del suo rapporto con le sorelle, in particolare con Beatrice. Più volte l'ex tronista di Uomini e Donne ha confermato la distanza con la sorella maggiore. In ...leggo

Elezioni europee, le Donne meno attratte dalla politica, una road map per il cambiamento - Von der Leyen e Metsola hanno dato una grande spinta verso la parità di genere ma i cambiamenti avvengono troppo lentamente. Se ne discute a Roma ...corriere

Lavoro, Moretti "I Governi europei si impegnino di più per le Donne" - BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "In Europa la condizione delle Donne è molto difficile e l'Italia sicuramente non si colloca nelle ...stream24.ilsole24ore