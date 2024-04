Università di Parma | un Campus più green

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 4 aprile 2024)– Pareti verdi, pergole bioclimatiche, raccolta dell’acqua piovana a scopi irrigui, produzione di energie rinnovabili. All’disarà unScienze e Tecnologie piùquello che scaturirà dai lavori di miglioramento sismico in corso negli edifici di Ingegneria. Il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ha infatti approvato nei giorni scorsi una perizia di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Parte all’Iuav il progetto Grew per l’adattamento delle aree umide ai cambiamenti climatici Le regioni più ricche di flora in Italia: lo studio dell’di Pisa Le microplastiche arrivano fin sui giganti di ghiaccio dei Forni e del ...