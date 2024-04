Università | borse di studio in ritardo | migliaia di studenti invisibili rischiano di mollare E intanto calano gli iscritti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Soldi che vengono e che vanno, aumentano e diminuiscono in base all’emergenza. Regioni che ne hanno di più e prima, altre che vanno in affanno: il sistema della distribuzione dei fondi per lediin Italia è complesso, caotico a guardarlo da vicino. Puntualmente gliprotestano: nelle scorse settimane sono scesi in piazza in Veneto, ma anche in Lazio. Sonoi ragazzi idonei a ricevere il contributo ma che vivono col dubbio. Manca un finanziamento strutturale, ci sono ritardi nella distribuzione, i soldi arrivano dopo mesi. Il ministero prova a drenare, anche il Pnrr ha i suoi fondi, eppure tutto si inceppa. Anche quando i soldi sono tanti, si rischia di non coprire tutti o di non coprirli per tempo. I dati – I numeri degliidonei ma non beneficiari è sempre ...