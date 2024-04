Un’Atalanta apatica contro una Fiorentina che ha meritato di vincere | al ritorno servirà una bolgia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 4 aprile 2024) L’Atalanta esce sconfitta di misura dalla gara d’andata della semifinale di Coppa Italialae rimanda alil sogno finale. La formazione di Gasperini non è mai stata in partita, superata dalla formazione viola che ha disputato un match fatto di orgoglio e determinazione. Purtroppo i nostri non sono riusciti nell’intento di contrastare gli avversarsi che hanno costantemente avuto la meglio in tutte le situazioni di gioco. Anche se la rete del vantaggio viola è arrivata su una velleitaria conclusione di Mandragora, la formazione di Italiano ha in quel momento legittimato un vantaggio dato dal predominio nel possesso di palla e nella costruzione del gioco. I nostri sono sembrati timidi e spaesati, niente a che vedere con la squadra che quattro giorni fa ha esaltato al Maradona. E non è stata una questione di ...