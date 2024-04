Una giornata nera per Benevento | non ce l’ha fatta l’85enne investito questa mattina

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnache si tinge di nero per la città di. Dopo la tragedia di via Perasso di, luogo nel quale ha perso la vita l’avvocato sannita Carlo Paglia, nel primo pomeriggio arriva la seconda brutta notizia della: non ceil pensionato di 85 anni che è statoda una Lancia Y, guidata da un 50enne, lungo la strada che, dal capoluogo, porta ad Apice. L’uomo era stato trasferito in condizioni critiche al San Pio. I sanitari hanno cercato di fare l’impossibile ma alla fine il cuore delsi è fermato. Leggi anche Colto da infarto in strada, si accascia a terra e muore L'articolo proviene da ...