Una fabbrica del cioccolato come quella di Willy Wonka in provincia di Torino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024), 4 aprile 2024 – Non servono gli Umpa Lumpa, la ‘di’ ha sempre un fascino tutto suo. Soprattutto quando è pronta a investire 30 milioni di euro per implementare la propria attrattività, sia in termini squisitamente imprenditoriali, sia dal punto di vista ‘esperienziale’ con un’area dedicata ai visitatori. Leone, storica azienda dolciaria piemontese nel settore delle pastiglie, a Collegno, alle porte di, ha avviato i lavori della nuova "della felicità” che si estenderà per 7.000 metri quadrati, a fianco dell'attuale sede e che sarà destinata in parte alla produzione, in prevalenza delcon l'antica lavorazione del grezzo alla pietra, e in parte a un'area nella quale i visitatori potranno compiere un percorso sensoriale, esplorando la ...