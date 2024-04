Un posto al sole | trama 4 aprile 2024 | Eduardo incontra Damiano

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 4 aprile 2024)Sabbiese sarà determinato ad imprimere una svolta alla sua vita, come segnala ladi Unaldi oggi 4. L'uomo, di recente, dopo aver ricevuto una toccante lettera da parte del nipotino Manuel, ha iniziato a prendere in considerazione l'idea di collaborare con la giustizia proprio mentre Clara si è recata in ospedale per l'interruzione di gravidanza. La Curcio, infatti, sconvolta dalla scoperta di aspettare un figlio da Sabbiese, ha deciso di abortire, ma alla fine ha cambiato idea., così, andrà avanti con il proprio proposito e incontreràin prigione. Sabbiese, in particolare, quando si ritroverà faccia a faccia con il poliziotto, gli svelerà le ragioni che lo hanno indotto a prendere la decisione di ...