Un posto al sole e il coraggio di schierarsi contro l' aborto

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 4 aprile 2024) Upas ha ildil’. Una novità in questi tempi di woke e progressismo spinto in cui sembra sia diventato un dogma. Clara ci ha pensato fino all’ultimo momento utile, tanto da essere ormai fuori dalla possibilità del farmacologico, e in tempo solo per il chirurgico. La sua condizione non è facile per mettere alla luce un bambino: il padre è in galera, e si sono pure lasciati. E ha già un figlio con l’avvocato Palladini, che minaccia di toglierglielo se non abortisce: “perchè il giudice non ti consentirà mai di crescere mio figlio con il figlio di un camorrista”. E lei è anche molto fragile, e non ha neppure una casa. Ma la signora Giulia, la vera boss della Soap, come al solito si mette in mezzo promettendo di aiutarla. E alla fine Clara decide di tenerlo, sfidando tutte le avversità. Non ...