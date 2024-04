Un posto al sole | anticipazioni 4 aprile | Silvia e Michele riflettono | Rosella torna a Napoli

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 4 aprile 2024) Nella puntata di Unalche andrà in onda giovedì 42024,cercheranno di metabolizzare al meglio ciò che in precedenza è accaduto tra loro. Nel corso del nuovo appuntamento dello sceneggiato, Rossella farà ritorno ada Barcellona. Guido continuerà ad essere ostile nei confronti di Mariella, in quanto poco fiducioso di poter recuperare il matrimonio, ormai entrato in crisi. Scopriamo qualche spoiler in più al riguardo. UnalLa puntata di Unalche andrà in onda giovedì 42024, si preannuncia a dir poco ricca di emozioni. Lefanno sapere che ...