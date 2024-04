Un parco tematico dedicato a Maradona aprirà a Bagnoli | i dettagli

Tempo di lettura: 4 minutiGrazie alla collaborazione tra Taja Producciones, La Agencia Biz e la Nonsoloeventi srl – Teatro Palapartneope arriva a Napoli presso l’Ex Base Nato – parco San Laise in ... (anteprima24)

Tra le novità del parco laziale Incanto by No Gravity, l'inedito spettacolo ipnotico che porta in scena quadri indimenticabili della storia del cinema, da Spiderman a Frozen e da Harry Potter a Star ... (movieplayer)