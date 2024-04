Un oro olimpico come portabandiera | ecco perché Jannik Sinner non è in lizza per Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il nome del momento è. Senza nessun dubbio è lo sportivo italiano sulla bocca di tutti in questo meraviglioso inizio diche lo ha consacrato definitivamente nel gotha del tennis e dello sport: la vittoria agli Australian Open, il successo a Rotterdam, il trionfo a Miami e il numero due del mondo nel ranking Atp, risultato mai raggiunto da un italiano. Eppurenon farà ilalle Olimpiadi di. Una scelta che ha origine in una regola non scritta, ma che sempre viene seguita dal Coni per la scelta dell’alfiere (o degli alfieriaccaduto a Tokyo) a cinque cerchi: lo sportivo o la sportiva, o entrambi, devono aver conquistato una medaglia d’oro ai Giochi. Requisito non in possesso ...