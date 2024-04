Un mare di porti lontani | l' omaggio di verità di Marco Daffra allo Spazio Alfieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 aprile 2024) Firenze, 4 aprile 2024 - La misura del salvare è non aver misura. Le parole dell'Abate di San Miniato a Monte, Padre Bernardo Gianni, sono solo alcune delle testimonianze e riflessioni raccolte dal regista fiorentino, che in poco meno di un'ora ha condensato il viaggio di migliaia di chilometri: un percorso che l'ha portato sulla nave Open Arms da Carrara a Siracusa, in ricognizione di naufraghi sul volo di Pilotes Volontaires, fino ad addentrarsi nel centro migranti di Lampedusa, cuore nevralgico degli sbarchi provenienti dall'Africa, come recita il titolo del monumento "Porta di Lampedusa - Porta d'Europa". E sono proprio capitani, marinai, medici, macchinisti, interpreti e mediatori culturali i protagonisti del documentario "Undidi ...