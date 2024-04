Un contadino | un nipote e un cuoco hanno salvato un' antica cipolla gigante che stava scomparendo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 4 aprile 2024) C'era un antico accordo fra mugnai e contadini lungo le sponde del Marecchia in territorio di Santarcangelo, entroterra riminese. Dal fiume, fino ad alcuni decenni fa, partivano numerosi fossi usati “a tempo” o alternativamente per alimentare macine o irrigare campi e orti dove i contadini coltivavano in particolare cipolle, aglio, rape e fagioli. Lain questione è una varietà detta “precoce di Romagna” ribattezzata proprio per il metodo di coltivazione locale, che ne prevedeva l'irrigazione per scorrimento, “dell'acqua”. In questi giorni è diventata ufficialmente il ventesimo Presidio Slow Food dell'Emilia-Romagna. Oggi un disciplinare ne fissa l’area di coltivazione tradizionale, la bassa del torrente Marecchia fra Santarcangelo e la frazione riminese di Corpolò, e stabilisce pratiche sostenibili di coltivazione (no diserbo chimico e ...