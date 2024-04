Un buon critico è colui che ha ragione o colui che presenta una tesi interessante | anche se sbagliata?

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 4 aprile 2024) Dodicesima puntata di The Meaning of Style, la rubrica quindicinale di Federico Sargentone per GQ. Parleremo di critica culturale, stile, immagine, mascolinità, a cavallo tra la iper-nicchia e la cultura di massa. Ho letto una citazione di William Gass che recita: «Scrivo perché odio. Tantissimo. Con tutto me stesso». È una frase semplice ma carica di significato, il che è tecnicamente la definizione di "citazione", ma in questo caso molto toccante, almeno per me. Scrivere è forse una delle attività creative più gravose a cui posso pensare, qualcosa che nessuno dovrebbe mai praticare per passione.se la gente fa un sacco di cose strane "per passione". Se qualcuno mi avesse mai detto che un giorno sarei stato uno scrittore, mi sarei messo a ridere perché non ho mai - e sottolineo, evidenzio, uso le maiuscole, cerchio, eccetera - non ho mai avuto una passione per ...