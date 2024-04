Un altro obiettivo dell’intelligenza artificiale | lo spreco alimentare

(Di giovedì 4 aprile 2024) Combatere locon l’intelligenzaUna catena di hotel e un supermercato sfruttano l’intelligenzaper ridurre lo, individuando e correggendo inefficienze nella gestione dei loro prodotti. L’è ridurre la quantità di cibo non consumato che finisce nei cassonetti, contribuendo alla lotta contro il riscaldamento globale causato dal decadimento del cibo nelle discariche. Strumenti innovativi Aziende come Winnow e Afresh stanno sviluppando strumenti di intelligenzache monitorano la spazzatura dei ristoranti e analizzano i dati di vendita dei supermercati per identificare sprechi e discrepanze. Impatto ambientale e sfide L’elaborazione dei dati da parte ...

Israele si è affidata all'IA per scegliere 37mila obiettivi da bombardare a Gaza - Un nuovo rapporto pubblicato dalla rivista israeliana +972 parla di come l'Esercito Israeliano si sia affidato all'IA.tech.everyeye

F1, la Ferrari punta sul Gp in Giappone: "Pronti a lottare" - La Ferrari arriva in Giappone sulla scia del successo australiano. Il circuito di Suzuka, quarta tappa del Mondiale 2024, si preannuncia un banco di prova più impegnativo per la scuderia e per la ...ansa

Confindustria, Orsini designato con 147 voti su 173 - Emanuele Orsini è stato designato presidente di Confindustria con 147 voti del consiglio generale su 173 presenti. Sono quattordici gli assenti, mentre in 9 hanno consegnato una scheda bianca e sono 1 ...ansa