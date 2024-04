Ultime Notizie Roma del 04-04-2024 ore 20 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 aprile 2024)Daily News radio giornale Ben ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione La guerra è Medio Oriente in primo piano dopo le minacce arrivate dall’iran dopo l’uccisione a Damasco di 2 alti comandanti delle guardie rivoluzionarie è il portavoce dell’esercito israeliano annunciato che è stato deciso di rinforzare reclutare riservisti per il sistema di difesa aerea oggi Israele inizierà anche ad alterare deliberatamente i servizi GPS in tutto il paese per prevenire possibili attacchi con missili o con droni esercita Inoltre sospeso tutti i congedati a casa per le truppe da combattimento l’agenzia di sicurezza Shin Betta ha affermato di avere sventato i piani di una cellula di palestinesi arabi israeliani che volevano compiere attentati in Israele in cisgiordania nel mirino anche il ministro della sicurezza nazionale sono ...