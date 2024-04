Ultime Notizie Roma del 04-04-2024 ore 17 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 aprile 2024)Daily News radio giornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno esteri in primo piano Israele in massima allerta per il timore di un attacco dell’Iran te l’aveva richiamati dei servizi della Difesa aerea si apre intanto uno strappo nel governo di netanya mentre il presidente biden Alza la voce l’accusa Israele dell’uccisione dei sette operatori dell’unghia americana World Center Kitchen è il ministro della guerra israeliano Guns che per la prima volta che ha delle elezioni anticipate a settembre e a Sesta così Un colpo al primo ministro italiano assediato dalle proteste della piazza ganze in testa a tutti i sondaggi e per ora il Liquid ha replicato il governo va avanti intanto cresce l’indignazione per l’attacco missilistico che ha colpito i veicoli del Ong assieme alla richiesta di un’indagine ...