Ultime Notizie Roma del 04-04-2024 ore 11 | 10

(Di giovedì 4 aprile 2024)Daily News radio giornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio un terremoto di magnitudo 7.4 è stato registrato a Taiwan il Sisma che ha colpito la parte orientale del paese è stato il più forte degli ultimi 25 anni dal direttore così definito dal direttore del centro sismologico di The pepay vun Chi è fonda alcuni edifici sono crollati nella contea di whalien vicino all’epicentro del terremoto secondo i media ci sarebbero 77 persone intrappolate sotto le macerie momento sono segnalati almeno sette morti 736 feriti secondo il China pines è stato lanciato un allarme Tsunami sia per Taiwan che per il Giappone e poi Rientrato dopo la prima scossa ci sono state 58 scosse di assestamento 9 delle quali misurate tra magnitudo 5 e 6 altre due hanno superato la magnitudo 6 torniamo all’estero e torniamo a parlare della guerra ...