Ultime Notizie Roma del 04-04-2024 ore 10 | 10

(Di giovedì 4 aprile 2024)Daily News radio giornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio e gli Slime fa chiarezza dopo le voci circolate su una possibile candidatura di l’aria Salis nelle fila del PD questa ipotesi non è in campo non è in corso alcuna trattativa ha precisato la segretaria dem ho voluto incontrare il padre di stalis per discutere come possiamo aiutare a toglierla dalla condizione in cui si trova nel dibattito sul Tonon è giunto terrei fuori una situazione delicata come questa ha detto Slime l’aula della camera respinto la mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni contro il ministro Matteo Salvini il provvedimento il cui primo firmatario il capogruppo di azione Matteo richetti ha incassato 211 voti contrari e 129 favorevoli Grazie ennesima figuraccia della sinistra andiamo avanti col nostro lavoro ha commentato Salvini ha ...