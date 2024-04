Uilm Campania | per Jabil solo ipotesi che garantiscano il lavoro

(Di giovedì 4 aprile 2024) Caserta. “Rivendichiamo il mantenimento del sito di Marcianise. Laha le potenzialità per dareallo stabilimento. Saremo contrari a qualsiasi soluzione che metta a rischio i lavoratori e accetteremo soltantochela continuità produttiva. Abbiamo già dato”. Questo il commento del segretario generale, Crescenzo Auriemma, in merito alla vertenza del sito industriale in provincia di Caserta. “Questa sera a Marcianise è stato convocato un consiglio comunale monotematico sulla vertenzache coinvolge 420 lavoratori la cui cassa integrazione scade il 31 maggio – ha ricordato il sindacalista – Ci sono dipendenti che hanno accettato, anni fa, di passare daa Softlab e proprio questi ultimi non hanno mai ...

