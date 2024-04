UFFICIALE | Zeeman lascerà il ciclismo per l'AZ Alkmaar | terribile caduta di Vingegaard VIDEO

(Di giovedì 4 aprile 2024) Passaggio di consegne in casa AZ. Dove (dopo un decennio in cui sono stati lanciati diversi calciatori come Koopmeiners, Gudmundsson...

NEWS - Dal ciclismo al calcio: Zeeman lascia la Visma, sarà direttore generale dell'Az Alkmaar - Dal ciclismo al calcio. Dopo aver reso la Visma-Lease a Bike tra i team piu' competitivi al mondo, capace di vincere tutti e tre i Grandi Giri (con tre corridori diversi) nella scorsa stagione, Merijn ...napolimagazine

