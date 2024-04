Ue | sono gli Stati a dover garantire i controlli sul Pnrr

(Di giovedì 4 aprile 2024) "Prendiamo atto degli annunci delle autorità italiane e dall'Eppo e non abbiamo alcun commento specifico da fare sul caso". "Ilcontiene un quadro di controllo molto solido che si basa sui sistemi di controllo nazionali deglimembri", che "devonoun'efficace prevenzione e individuazione di corruzione e frodi". I piani presentati includono "anche questo sistema di controllo e la Commissione ha valutato che forniscono effettivamente garanzie sufficienti". Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue Lea Zuber interpellata nel briefing con la stampa sulla maxifrode sulscoperta dalla Gdf di Venezia e da Eppo.

Per le tracce aliene basta osservare il cielo. Ora guardiamo anche nelle profondità del mare. Ne ha scritto il Telegraph alcuni giorni fa riportando le considerazioni del contrammiraglio e ... (ilfattoquotidiano)

La cura della pelle è un aspetto fondamentale del nostro benessere quotidiano e, negli ultimi anni, Sieri per il viso sono diventati protagonisti indiscussi nelle routine di bellezza di molte ... (milleunadonna)

World Central Kitchen sospende le operazioni a Gaza - ROMA (ITALPRESS) – La World Central Kitchen ha sospeso le sue operazioni a Gaza e chiede un’indagine indipendente sugli attacchi israeliani che hanno ...ilnordestquotidiano

Giorno di ferie dal lavoro per l'appuntamento dal dottore ma va dal parrucchiere: «Quando il capo vedrà il nuovo colore...» - Le ferie sono ferie e un lavoratore non deve giustificare l'uso che decide di fare del proprio tempo libero, né il capo può pretendere di saperlo. In ambienti sani, tuttavia, ...ilmattino

Gli auricolari Google Pixel Buds Pro sono al prezzo minimo storico su Amazon - Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un paio di auricolari Google Pixel Buds Pro che si trova ora in promozione: vediamo il prezzo attuale.multiplayer