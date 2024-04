Udinese-Inter | ritorna un titolare! Previsto un ballottaggio ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 aprile 2024) Lunedì ci sarà, match valido per la trentunesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi è pronto a rilanciare un, ma, sottolinea il Corriere dello Sport, c’è anche un. ULTIME ? Oggi l’al lavoro, con Simone Inzaghi che attende tre indicazioni. In vista della partita contro l’, in programma lunedì sera alla Dacia Arena, è pronto are dal primo minuto Yann Sommer. Il portiere svizzero, dopo la panchina precauzionale contro l’Empoli, si riprenderà il posto da. L’ex portiere del Bayern Monaco punta al diciottesimo clean sheet stagionale in Serie A. Per Inzaghianche una destra, con buone possibilità di vedere ...