Ucraina | soccorritore in lacrime per la morte del padre

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il Ministero degli Affari Interni ucraino ha diffuso giovedì un filmato che mostra unche piange in ginocchio per ladel. Volodymyr Lohinov e suo, Vladyslav, stavano lavorando sulla scena di un attacco russo a Kharkiv, quando un secondo raid di Mosca ha ucciso tre soccorritori, tra cui Vladyslav.e figlio lavoravano in unità diverse, ma entrambe le squadre si sono precipitate sulla scena poco dopo l'attacco.