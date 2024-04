Ucraina | ecco le zone dove la Russia potrebbe sferrare il nuovo attacco

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Roma, 4 aprile 2024 - Crescono i timori per la nuova offensiva russa intra la primavera e l’estate, data ormai da più parti per sconta. Mosca, viene ipotizzato, concentrerà l'in particolare su una 'zona operativa', secondo lo scenario delineato dall'Institute for the Study of War, think tank americano che monitora il conflitto iniziato oltre 2 anni fa con l'invasione ordinata da Vladimir Putin. La, affermano gli esperti, dovrebbe concentrare i propri sforzi nella zona occidentale del Donetsk, con l'obiettivo di capitalizzare i progressi di portata contenuta già conseguiti dalle forze armate negli ultimi mesi. Le ‘di pressione’ L', d'altra parte, ha già delineato un quadro nel quale la pressione russa pare destinata ad aumentare sull'asse Kharkiv-Luhansk e nella ...