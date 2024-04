Ucraina | bombe sulle case a Kharkiv | uccisi anche 3 soccorritori Gli Usa pensano a deposito di armi in Scandinavia

(Di giovedì 4 aprile 2024) Kiev, 4 aprile 2024 – Nuovo attacco russo contro civili in. Stanotte è stata bombardata, la seconda città più grande del Paese: 4 persone sono morte, tra cui 3intervenuti in un primo raid contro un edificio residenziale. Nel frattempo Mosca denuncia di aver abbattuto 5 droni nelle regioni di Belgorod e Tula. Mentre le linee ucraine rischiano di cedere all’avanzata della Russia, che sarebbe pronta a rinforzare le truppe di terra con centinaia di migliaia di nuove leve, Kiev tramite Kuleba è tornato a chiedere Patriots all’Occidente, “tutti quelli disponibili”. Si rende conto della situazione il numero uno della Nato Stoltenberg: Kiev necessita di “denaro fresco”, di aiuti “costanti” e non su base volontaria. Si discute di un fondo da 100 miliardi e una di struttura di coordinamento condivisa dai paesi ...

