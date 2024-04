Ubisoft Forward | confermata in largo anticipo l’edizione 2024 a giugno

(Di giovedì 4 aprile 2024) Non c’è dipartita mediatica dell’E3 che tenga: l’diè confermato anche pere parte il toto-giochi Sarà anche morta e sepolta l’E3, ma il mese diresta ufficialmente il più caldo dell’anno per quanto concerne l’industria videoludica e la prima alzata di veli delè tutta per il publisher francese che ha già confermato il prossimo. O meglio, forse non proprio la prima, visto che quest’onore spetta all’Xbox Games Showcase e al Summer Game Fest, ma ora abbiamo l’annuncio effettuato in pompa magna su Twitter dall’editore transalpino. Ebbene, il fatidico giorno è incluso nel tweet qui sotto, e la scena speculativa ha già aperto il vaso di Pandora in merito ai possibili ...

