TvBlog rassicura i fan sul futuro di Drag Race Italia | “Altri canali interessati”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 4 aprile 2024) La notizia del mancato rinnovo da parte di Paramount+ della quarta stagione diha scosso i fanni e non. Che fine farà lo show diqueen?oggi ha aperto una speranza. Fino a ieri i dati di fatto erano due: la cancellazione dello show da parte di Paramount+ e la conferma che “entro il 2024” tutte le stagioni disaranno disponibili sul portale streaming Wow Presents Plus in tutto il mondo (compresa). A questi due dati di fatto si aggiunge una speranza, ovvero quella che DRIT venga realizzata dalla casa di produzione World Of Wonder che già si occupa di realizzare il format originale e un po’ di spin off. A tal proposito non ci sono conferme, ma neanche ...