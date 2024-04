Tutto quello che c' è da sapere su Starlink | l' Internet satellitare di Elon Musk

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 4 aprile 2024)sarebbe a rischio in Europa per colpa di TIM? Stando a un report di Bloomberg, la società guidata daha presentato un reclamo alla fine della scorsa settimana all'Agcom e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy perché TIM gli avrebbe messo i bastoni tra le ruote non condividendo i dati dello spettro di frequenze utilizzate. Di conseguenza, il servizio potrebbe avere problemi nell'area del Sud Europa e Nord Africa. Stando al ricorso presentato da, TIM avrebbe detto chiaramente di non volersi coordinare su questo fronte e si chiederebbe al ministero di mediare per far tornare l'impresa italiana sui suoi passi, pena la cancellazione di importanti investimenti diin Italia verso altri paesi. Perché questi dati sono così importanti per i satelliti ...