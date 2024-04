Tutto ci dice che sarà la volta buona per il ponte sullo Stretto | nonostante i saraghi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 4 aprile 2024)cichela: opposizione o no, il boicottaggio della costruzione di un’opera come ildi Messina, che secondo normale logica già avrebbe dovuto essere sottoposto a svariate e complete manutenzioni, dovrebbe avere da ora in poi scarsissime possibilità di successo. E questo,due fenomeni di una certa importanza vengano seguiti dall’opinione pubblica con particolare trascuratezza: il primo riguarda il trauma psicologico che potrebbe essere inflitto ad alcuni, forse non a tutti, ma certamente ad alcuni tipi specialissimi di sarago con stabile dimora nel quarto quinto dello. Il secondo, probabilmente più grave ancora, è che l’ignavia e la pigrizia dei pur numerosissimi collettivi antimafia superstiti, e ...