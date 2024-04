Tutti i rpotgonisti stellati delle nuove campagne moda

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 4 aprile 2024) Camaleontici, capaci di trascendere il proprio io per incarnare di volta in volta una miriade di personaggi, fino a rappresentare il DNA di alcuni brand. Le celebrity sono sempre più i veri protagonisti, scelti per far parlare di sé ma anche per pubblicizzare un immaginario aspirazionale vicino al marchio. Anne Hathaway, Cillian Murphy, Kate e Lila Moss, Scarlett Johannson: questi i nomi che solo nell’ultima settimana sono apparsi sui cartelloni pubblicitari di treMaison italiane più rilevanti. ...