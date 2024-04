Tutti i ripieni del mondo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 4 aprile 2024) La pasta ripiena, nelle sue tante e diverse versioni, non è solo italiana. Anzi. Si espande a Est, dando quasi ragione alla storia della pasta cinese portata in patria da Marco Polo. In effetti, una leggenda commerciale creata nel 1929 dal Macaroni Journal, rivista dell’Associazione americana di produttori di pasta, che si inventò un marinaio al seguito del navigatore, dal nome profetico di Spaghetti, che avrebbe “rubato” la ricetta per diffonderla in Occidente. Secondo fonti più serie i progenitori dii ravioli sarebbero i jiaozi cinesi. Foto di Angela Roma su PexelsComunque sia andata con gli spaghetti e gli agnolotti, o ravioli, questi proseguono oltre confine con gli Idrijski žlikrofi (ravioli di patate di Idria), una pasta ripiena a forma di cappello tipica della Slovenia. Gli ingredienti sono noti: patate, aromi, verdure, pancetta affumicata o lardo, ...