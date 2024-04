Turchia | Istanbul prova metrobus cinese intelligente

(Di giovedì 4 aprile 2024), 04 apr – (Xinhua) –, la piu’ grande citta’ della, ha iniziato unadi 45 giorni di unall’avanguardia, e’ stato riportato ieri in un comunicato stampa. Ilelettrico a quattro vagoni, sviluppato dal CRRC Zhuzhou Electric Locomotive Research Institute, vanta una capacita’ di 420 passeggeri ed e’ dotato di funzionalita’ di tracciamento virtuale della traiettoria. L’istituto ha sottolineato nel suo comunicato che questa iniziativa e’ orientata a rispondere alla pressante domanda di trasporto passeggeri, con un’attenzione primaria al miglioramento del comfort, della sicurezza, dell’efficienza energetica e della sostenibilita’ ambientale. ...

È di almeno 25 morti e diversi feriti gravi in Turchia il bilancio di un incendio scoppiato in un night club a Istanbul durante dei lavori di ristrutturazione. Lo riferiscono autorità e media locali. ... (liberoquotidiano)

Un incendio è scoppiato alle 13 di oggi in via Ildiz Posta, all'interno della discoteca Masquerade , un night club situato nel centro di Istanbul , nel quartiere Besiktas nella parte europea della ... (ilgiornaleditalia)

Elezioni in Turchia, Istanbul e Ankara alle opposizioni. Erdogan: "Non sono andate come speravamo" - (Adnkronos) – Il principale partito d'opposizione turco ha ottenuto grandi vittorie elettorali nelle principali città di Istanbul e Ankara. E' quanto riporta oggi la Bbc. I risultati rappresentano un ...msn

Turchia: 340 arresti dopo le proteste per il sindaco curdo - (ANSA) - Istanbul, 04 APR - Oltre 300 "sospetti" sono stati arrestati per avere manifestato "senza autorizzazione" a Van, nel sud est della Turchia a maggioranza curda, e "per conto dell'organizzazion ...corrieredellosport