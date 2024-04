Turchia | 340 arresti dopo le proteste per il sindaco curdo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Oltre 300 "sospetti" sono stati arrestati per avere manifestato "senza autorizzazione" a Van, nel sud est dellaa maggioranza curda, e "per conto dell'organizzazione terrorista separatista", termine con cui Ankara indica il Partito del lavoratori del Kurdistan (Pkk). Lo ha annunciato su X il ministro dell'Interno, Ali Yerlikaya, in riferimento alleche si sono tenute a Vanche era stata negata la vittoria di Abdullah Zeydan, elettocon il partito filoDem, a causa di una precedente sentenza.la prima squalifica, il Consiglio elettorale ha conferito la carica di primo cittadino a Zeydan.