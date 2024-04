Tullio Solenghi | Ecco Che Fine Ha Fatto!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di giovedì 4 aprile 2024): uno dei più grandi artisti italiani si è allontanato dalle telecamere negli ultimi anni, e compare sempre più raramente.perché e cosa fa ora!è uno degli attori e degli artisti più amati in Italia. Oltre ad apparire spesso in televisione o al cinema, nella sua carriera c’è sempre stato anche il teatro. Da diversi anni però non compare davanti alle telecamere o si vede raramente. Perciò in tanti si sono chiesti cheabbia: che cosa fa adesso!è uno degli artisti più amati in Italia. Nato nel 1947, la sua carriera è iniziata in giovanissima età ed ha imparato a svolgere al meglio il mestiere di attore al teatro Stabile di ...