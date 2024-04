Tu si que Vales | caccia al quarto giudice | da Gemma Galgani ad Alfonso Signorini

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 4 aprile 2024) La nuova stagione televisiva targata Mediaset partirà all’insegna di Tu sì queche, come da tradizione, accenderà i motori ad agosto con le prime registrazioni. La messa in onda è fissata a settembre e qui i telespettatori potrebbero ritrovarsi diverse novità in studio. Innanzitutto il trio di conduzione potrebbe cambiare, con la sola Giulia Stabile confermata. In secondo luogo, la giuria dovrebbe vedere un nuovo componente che prenderà il posto di Luciana Littizzetto. E qui spuntano i nomi di. Tu sì que: cambiamenti in arrivo nel varietà Da qualche settimana a questa parte si parla della prossima edizione di Tu sì que, la quale sarebbe pronta a cambiare buona parte dei suoi protagonisti. Alessio Sakara e Martin ...