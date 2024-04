Tsmc | impianti per microchip al 70% dopo sisma a Taiwan

(Di giovedì 4 aprile 2024) Nessun rischio per la supply chain globale deiSemiconductor Manufacturing Co () ha riferito che oltre il 70% delle sue apparecchiature per produrre i microprocessori è tornata operativa già ieri serala sospensione precauzionale decisa a seguito del violentodi magnitudo 7.4 che ha colpitomercoledì mattina. L'azienda, il più grande produttore di chip a contratto al mondo, ha spiegato che nessuna delle apparecchiature chiave è stata danneggiata alla luce dei controlli sulla sicurezza effettuati.

