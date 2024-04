Truffatrice Adesca Uomini su Siti d' Incontri | Denunciata dai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 4 aprile 2024) Pescara - Una donna di mezza età, appartenente all'etnia rom e residente in provincia di Roma, è statain stato di libertà daidella Stazione di Pescara. La donna è accusata diresoli sud'al fine di derubarli una volta entrata nelle loro abitazioni. Le indagini sono scaturite da una denuncia presentata da un pensionato di Pescara, il quale era stato contattato su un'app dida una ragazza. Dopo averla invitata a casa sua, la donna è rimasta ospite nell'abitazione per alcuni giorni. Approfittando della fiducia conquistata e della distrazione dell'anziano, laha sottratto alcuni gioielli in oro dagli effetti personali del pensionato. Successivamente, con una scusa, ha abbandonato ...