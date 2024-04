Trucidata sei mesi fa | è ancora caccia all’assassino di Pierina | ma senza indagati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 aprile 2024) Rimini, 4 aprile 2024 – Aveva gli occhi sorridenti,. Incorniciati dalle rughe dei suoi 78 anni: segni del tempo che ormai seifa però ha smesso di scorrere per lei.Paganelli è stata uccisa dal coltello e dal mistero sul gelido pavimento del garage di via del Ciclamino 31, la stradella dove sorgono i palazzoni del borgo San Martino alle porte della città. Su di lei una lama mai ritrovata seifa ha inflitto 29 colpi di cui sono poi risultati fatali quelli a schiena e collo. L’ignoto assassino dell’anziana si è poi dileguato come inghiottito nel buio e nell’umidità del labirinto di garage da cui da mezzo anno ormai gli investigatori della squadra mobile cercano una risposta. Chi ha ucciso? La domanda che assilla salotti, televisivi o privati e stanze della questura. ...