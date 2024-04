Trovato cadavere nella boscaglia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024) Giallo a Magenta per un macabro ritrovamentonotte fra martedì 2 e mercoledì 3 aprile, quando è stato rinvenuto ildi un uomo nei campi lungo la Sp11. Il corpo è statotra lalungo la provinciale fra le due rotatorie verso il confine con Corbetta, nei pressi del Camping Sport. Alle forze dell’ordine è probabilmente arrivata una segnalazione da parte di qualche automobilista di passaggio. Oltre ai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, sul posto è arrivata la Scientifica per i rilievi di rito. Si cerca di identificare la persona nonostante l’impresa non sia facile considerate le condizioni delper un decesso non recente. Ancora ignote le cause del decesso. Nessuna pista sarebbe esclusa. Secondo indiscrezioni ilpotrebbe essere ...