Trovati una gamba e un braccio umani | dopo la macabra scoperta parte la ricerca del cadavere

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 4 aprile 2024) Diversi resti, tra cui unae un, sono statinei pressi della chiusa di Kain, sul fiume Schelda in Belgio. In seguito a questa, avvenuta martedì 2 aprile sono partite le ricerche del corpo a cui apngono i resti, ricerche che sono ancora in corso...