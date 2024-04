Trovata morta in strada a Ostia | sarebbe stata scaraventata dalla finestra Fermato un 41enne

(Di giovedì 4 aprile 2024) Unromeno è statoper il femminicidio della 46enne italo-brasilianacadavere inalle 5 di questa mattina in via Fasan, ad. Lo apprende l’AGI. Il corpo era fuori da una palazzina abbandonata. Sul posto la polizia che ha bloccato il presunto responsabile. Secondo quanto si ipotizza i due avevano una relazione. L’ipotesi è che possa esseregiù...

La vittima è una 46enne italo brasiliana. La coppia secondo i racconti dei vicini litigava continuamente, spesso per il consumo di sostanze stupefacenti. Proprio al culmine dell'ennesimo alterco ... (fanpage)

La vittima è Angelina Cristiane De Souza Soarez, una cittadina italo-brasiliana di 46 anni. Al vaglio la dinamica dell'incidente - Una tragedia ha scosso la tranquillità dell'alba a Ostia, dove una donna è stata rinvenuta senza vita nelle prime ore del mattino in ...41esimoparallelo