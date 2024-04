Triggiano Bari | indagata l’assessora Regionale Anita Maurodinoia per corruzione elettorale

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 4 aprile 2024)ai Trasporti della Regione Puglianell’inchiesta della Procura disu una presunta compravendita di voti che ha portato alla rielezione di Antonio Donatelli a sindaco di, comune del Barese. Il sindaco e il marito del, Sandro Cataldo, sono stati arrestati e posti ai domiciliari. Per lo sviluppo dell’inchiesta, coordinata dai pm Claudio Pinto e Savina Toscani e dal procuratore aggiunto Alessio Coccioli, è stato fondamentale il ritrovamento nell’ottobre del 2021 di frammenti di fotocopie di documenti d’identità e codici fiscali in un cassonetto per l’immondizia. Secondo gli inquirenti, gli indagati – dieci in tutto sinora, sette ai domiciliari e uno in carcere – si sarebbero organizzati per influenzare il ...