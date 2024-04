(Di giovedì 4 aprile 2024) Hanno premiato le otto squadre finaliste, fra gli altri, il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, Il Vice Presidente Vicario Christian Mossino, il Vice Presidente LND Area Nord e numero uno della Liguria LND Giulio Ivaldi, il Vice Presidente dell’Area Sud e Presidente del Cr Calabria Saverio Mirarchi, il Presidente del CR Piemonte VdA Mauro Foschia, il Vice Presidente AIA Alberto Zaroli, i Presidenti dei CR Campania e Lombardia Carmine Zigarelli e Sergio Pedrazzini insieme al Segretario Generale LND Massimo Ciaccolini.dei campi durante tutto il torneo per visionare i giocatori il Coordinatore Tecnico delle Rappresentative Nazionali LND Massimo Piscedda ed i selezionatori delle Rappresentative Serie D, LND U18, U17, U16, U15 e femminile. " E’ importante ritrovarci tutti insieme per festeggiare il calcio giovanile della ...

Cristiano Giuntoli insultato in tribuna VIP mentre assiste al gol decisivo di Raspadori in Napoli-Juve ntus. Solo l'intervento della polizia riesce a riportare la calma.Continua a leggere (fanpage)

Tribuna vip. Sugli spalti presenti i vertici del pallone e addetti ai lavori - Le otto squadre finaliste del Torneo delle Regioni sono state premiate in presenza di importanti figure come il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete. L'evento celebra il calcio ...ilgiorno

FIO-ATA 1-0, Al Franchi è presente anche il ct Spalletti - Presenza d’eccezione in Tribuna Vip allo stadio Franchi. Accanto ai dirigenti viola è infatti seduto anche il commissario tecnico della Nazionale italiana Luciano Spalletti, venuto a seguire gli ...firenzeviola

TJ - Anche John Elkann presente allo Staidum per Juventus-Lazio - Ospite d'eccezione oggi allo Stadium per Juventus-Lazio, semifinale d'andata di Coppa Italia. In Tribuna VIP è presente infatti anche John Elkann, amministratore delegato di Exor.tuttojuve