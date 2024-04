Triangolo dello spaccio a Rogoredo Continua l’invasione degli invisibili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024) Proseguenel: boschetto di, ferrovia e autostrada. Ieri mattina in orario di punta, erano da poco passate le 8.30, sul tratto di raccordo autostradale della A1- quello che collega alla tangenziale est - un uomo sui quarant’anni ha rischiato di essere investito dalle auto e dai camion in transito. Ha attraversato le carreggiate per raggiungere poi la campagna e da qui la strada ferrata che porta a. L’uomo che ha attraversato la strada è uno dei tanti che vivono ai margini delle carreggiate del raccordo della A1. In particolare nei pressi di un’area di servizio, su un terreno dove un tempo sorgeva un fast food, sotto un ponte ci sono alcune tende. Qui vivono alcuni senza tetto che ...