Trenino Rosso Lavori dopo le frane

(Di giovedì 4 aprile 2024) Oltre il confine, proseguono idi sgombero della tratta Pontresina - Poschiavo della linea del Bernina della Ferrovia Retica in seguito alla frana verificatasi nei pressi di Cadera. Idi sgombero e riparazione dovrebbero durare fino alla fine del servizio, oggi giovedì 4 aprile. Idi sgombero della roccia sul versante sopra Campascio, sulla tratta Poschiavo - Tirano, sono più complessi del previsto. Lunedì 1° aprile si è verificata una caduta di massi sul versante sopra la linea ferroviaria, che non ha raggiunto la linea ma ha provocato la chiusura. L’indagine geologica ha evidenziato la presenza di ulteriore materiale roccioso sul pendio, che deve essere rimosso prima di poter riaprire. Gli esperti prevedono che idureranno fino a mercoledì 10 aprile. Tra Pontresina e Tirano continueranno ...

Emergenza meteo in Valtellina: smottamenti e valanghe colpiscono la provincia - Gravi disagi per il maltempo in Provincia di Sondrio. Val Tartano Nel territorio di Tartano, intorno alle 16 di oggi, la strada provinciale numero 11 che conduce al "Ponte del cielo" è stata finalment ...primalavaltellina

Valtellina nella morsa del maltempo - Cronaca - Tutti chiusi i passi alpini, Maloja, Bernina, Julier e il Foscagno per Livigno. Non viaggia neanche il Trenino Rosso del Bernina. Isolato il comune di Tartano per una frana sulla provinciale che porta ...informazione

