Trend Micro | al Pwn2Own scoperte nuove vulnerabilità per Tesla e nei principali browser web

(Di giovedì 4 aprile 2024)nei veicolie neiweb. In occasione di, sono state rivelate 290-day. I clienti disono protetti già 70 giorni prima il rilascio ufficiale di una patch, un leader mondiale nella sicurezza informatica, ha recentemente annunciato i risultati di, un’importante competizione di ethical hacking organizzata dalla Zero Day Initiative (ZDI). Quest’anno, tenutasi a Vancouver, la competizione ha portato alla scoperta di 290-day in diversi sistemi. Tra questi troviamo ...

Zendaya riappare in pubblico e porta aria di novità. Alla Paris Fashion Week per Schiaparelli, sfoggia un nuovo taglio di capelli: tutto sul jellyfish cut. Seppur lontana dai red carpet della ... (velvetmag)

Il nuovo trend che sta spopolando sui social per quanto riguarda le unghie è la french . Voi direte, il solito. No, parliamo di micro french . Da quando la french manicure è tornata in auge dopo ... (metropolitanmagazine)

Chiara Ferragni in piscina a Dubai lancia il Trend del coordinato con top e Micro pareo - Chiara Ferragni è partita con la famiglia alla volta di Dubai. Il suo guardaroba delle vacanze è Trendy e colorato.fanpage

Attacchi malware, Italia maglia nera d’Europa secondo Trend Micro, Assintel, Clusit: come proteggersi - Trend Micro conferma che l'Italia è vittima principale di attacchi informatici in Europa. E Assintel conferma impennata ai danni di Pmi in un anno. Dal nuovo report TrendMicro emerge che l'Italia è an ...cybersecurity360

Attacchi malware, l'Italia è il Paese più colpito in Europa - Nel 2023, l'Italia è stato il primo Paese in Europa e il quarto al mondo più colpito dagli attacchi malware.ansa